Українське дунайське пароплавство перейменувало 23 свої судна: позбулися діячів комуністичного режиму і російських міст

В Українському дунайському пароплавстві, найбільшому державному судновласнику України, перейменувано 23 судна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний директор компанії Дмитро Москаленко.

Як він зазначив, за тридцять років незалежності чомусь нікому в Дунайському пароплавстві не спало на думку змінити назви суден з російської на державну українську мову.

"Ми вперше про це згадали. Позбавилися діячів комуністичного режиму і російських міст. При перейменуванні зробили акцент на українських містах, які мають стосунок до річкового/морського транспорту та перебувають в окупації", - додав Москаленко.

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Перелік перейменованих суден пароплавства:

буксири "Борис Макаров", "Валерій Кидик" ("Загорск"), "Севастополь" ("Звенигород"), "Одеса" ("Никифор Шолуденко"), "Очаків" ("Гагра"), "Поті", "Генічеськ" ("Иваново"), "Кременчук" ("Иркутск"), "Лінц" ("Астрахань"), "Маріуполь" ("Хабаровск"), "Миколаїв" ("Кузьма Галкин"), "Олешки" ("Челябинск"), "Феодосія" ("Оренбург");

самохідні судна "Костянтин Боженко", "Олексій Івлєв", "Капітан Гайдай", "Микола Будніков", "Григорій Морозов", "Капітан Антипов", "Капітан Ширков";

службово-допоміжне судно "Кілійський" ("Московський-2");

морське суховантажне судно "Рені" ("Рени");

пасажирське судно "Тиса" ("Волга").

Як зазначив Москаленко, першими нові назви отримали судна, що перебували в ремонті. Оскільки процес оформлення нових документів є тривалим.

"Наразі готуються документи на перейменування наступної партії суден!" - додав Москаленко.

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