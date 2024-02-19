Сьогодні відбувся допит Червінського у "справі про шахрайство". Слідчий визнав недолугість підозри, - адвокат Глоба

Полковника Романа Червінського сьогодні було допитано у "справі про шахрайство". Згодом очікується допит усіх фігурантів справи.

Про це повідомив адвокат Червінського Костянтин Глоба, передає Цензор.НЕТ.

За словами захисника, сьогодні провели допит Романа Червінського у так званій "другій справі про шахрайство".

"Тезово:

Показання Заявника у цій справі значно розійшлись із показаннями Романа Це не дивно, адже Заявником у справі повідомлялися свідчення, які не співвідносяться з подіями, що були в дійсності. Завтра звертаємось із Клопотанням про проведення одночасного допиту Заявника і Романа за моєї участі. Думаю, таким чином слідство все ж зважить на дійсні обставини;

Під час допиту стало зрозуміло, що у слідства відсутні докази "узгодження дій Романом із іншими учасниками"! Що це означає простою мовою?- Роман не має відношення до дій, які вчинені іншими особами;

Щодо відео, де наче Роман щось вимагає - Воно дійсно порізане. Якщо його так фрагментарно дивитись, дійсно, інтуїтивно складається враження чи-то вимагання, чи-то підбурювання, але нюанс у тому, що для вірного розуміння всієї ситуації варто вивчити весь проміжок спілкування, де зміст подій зовсім інший;

В кінці спілкування слідчий сам визнав недолугість підозри і зібраних ним доказів, закінчив фразою: "ну Ви ж розумієте, справа у суді розвалиться". Щодо цих слів, я вже отримав від клієнта дозвіл на мій допит, готовий бути свідком у цій справі і показати повноту, всебічність та об’єктивність проведення слідства", - зазначив Глоба.

Наразі очікується допит усіх фігурантів справи. За словами адвоката, з деякими із них Роман Червінський навіть не знайомий.

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Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

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