Рашисти обстріляли з "Граду" село на Запоріжжі, загинув чоловік
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Сьогодні, 19 лютого, ворожі війська обстріляли територію Запорізької області, під вогонь із "Граду" потрапило село Приморське Василівського району.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Держава-зло продовжує воювати з мирним населенням. Рашистські нелюди сьогодні відібрали ще одне безневинне життя на запорізькій землі. Близько 12:00 окупанти обстріляли з "Градів" село Приморське Василівського району. Загинув 57-річний місцевий житель. Чийсь син, чоловік, батько", - йдеться у повідомленні.