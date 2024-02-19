Рашисти обстріляли з "Граду" село на Запоріжжі, загинув чоловік

Сьогодні, 19 лютого, ворожі війська обстріляли територію Запорізької області, під вогонь із "Граду" потрапило село Приморське Василівського району.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Держава-зло продовжує воювати з мирним населенням. Рашистські нелюди сьогодні відібрали ще одне безневинне життя на запорізькій землі. Близько 12:00 окупанти обстріляли з "Градів" село Приморське Василівського району. Загинув 57-річний місцевий житель. Чийсь син, чоловік, батько", - йдеться у повідомленні.

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