Кількість сил та засобів окупантів для наступу на Авдіївку була недостантьою, приблизно 1,5 тис. стали "двохсотими" та ще 3,5 тис. - "трьохсотими", - пресофіцер 3-ї ОШБр Бородін
Про це пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін розповів у етері телеканалу "Еспресо", передає Цензор.НЕТ.
"В Авдіївці дві бригади РФ було доведено до стану не боєготовності. Приблизно 1,5 тис. російських загарбників стали "двохсотими" та 3,5 тис. "трьохсотими". На той момент в Авдіївці окупанти сконцентрували велику кількість резервів. Батальйони заходили один за одним, була так звана черга з батальйонів", - зазначив він.
"Кількість їх сил та засобів, яка була прорахована для того, щоб зайти в Авдіївку, була явно недостатньою, тому росіяни робили перегрупування. Сподіваємось, що втрати дадуть можливість зменшити їхній наступальний потенціал", - розповів Бородін.
За його словами, навіть такі втрати не змінили натиск окупантів.
На цьому напрямку, загалом, це дозволило українським військовим зробити такий вплив, щоб окупантам прийшлось робити перегрупування, додав пресофіцер 3 ОШБр.