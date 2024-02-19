Кількість сил та засобів окупантів для наступу на Авдіївку була недостантьою, приблизно 1,5 тис. стали "двохсотими" та ще 3,5 тис. - "трьохсотими", - пресофіцер 3-ї ОШБр Бородін

Кількість сил та засобів російської армії, яка була прорахована для того, щоб зайти в Авдіївку була недостатньою, тому окупанти робили перегрупування.

Про це пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін розповів у етері телеканалу "Еспресо", передає Цензор.НЕТ.

"В Авдіївці дві бригади РФ було доведено до стану не боєготовності. Приблизно 1,5 тис. російських загарбників стали "двохсотими" та 3,5 тис. "трьохсотими". На той момент в Авдіївці окупанти сконцентрували велику кількість резервів. Батальйони заходили один за одним, була так звана черга з батальйонів", - зазначив він.

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"Кількість їх сил та засобів, яка була прорахована для того, щоб зайти в Авдіївку, була явно недостатньою, тому росіяни робили перегрупування. Сподіваємось, що втрати дадуть можливість зменшити їхній наступальний потенціал", - розповів Бородін.

За його словами, навіть такі втрати не змінили натиск окупантів.

На цьому напрямку, загалом, це дозволило українським військовим зробити такий вплив, щоб окупантам прийшлось робити перегрупування, додав пресофіцер 3 ОШБр.

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