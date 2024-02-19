Отримали підозру двоє кримчан, які вступили до лав окупантів і намагалися прорвати позиції ЗСУ під Роботиним, - СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох зрадників, які воювали проти Сил оборони на південному фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, у грудні 2023 року українські захисники взяли обох зловмисників у полон під час запеклих боїв у районі Роботиного на Запоріжжі.

"Обидва затриманих - мешканці Криму, які восени 2022 року добровільно вступили до 1152-го мотострілецького полку 47-ї мотострілецької дивізії Південного військового округу збройних сил росії. Перебуваючи у лавах окупаційного угруповання, одного із фігурантів призначили стрільцем, іншого - заступником командира взводу", - йдеться у повідомленні.

Після проходження навчання на полігоні в Росії у жовтні-листопаді 2022 року бойовиків перекинули до тимчасово окупованого Бердянська.

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Там вони облаштовували фортифікаційні споруди навколо міста та по периметру захопленого аеропорту. Також чергували на ворожих блокпостах.

Згодом обох зрадників відправили у район Роботиного для штурму позицій ЗСУ.

Однак цього рашистам не вдалося - під час одного із штурмів обидва бойовики були захоплені у полон воїнами Сил оборони.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Щодо одного з них досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними СБУ, ворожим поплічникам загрожує довічне ув’язнення.

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Розслідування проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.