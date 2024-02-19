27% українців позитивно ставляться до запровадження множинного громадянства. 28% - скоріше негативно, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

43% громадян Україні нейтрально ставляться до запровадження множинного громадянства в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування КМІС.

Думки респондентів щодо цього питання розділилися майже порівну: 27% мають скоріше позитивне враження про нього, 28% – скоріше негативне. Водночас майже половина респондентів (43%) мають нейтральне ставлення.

"У всіх регіонах думки з цього питання досить подібні, хоча на Заході дещо більше тих, хто має негативне ставлення", - йдеться в повідомленні.

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Опитування проводилося 5-10 лютого 2024 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1202 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.

Методом Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

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Законопроєкт про множинне громадянство

22 січня 2024 року Зеленський повідомив, що внесе до парламенту законопроєкт щодо множинного громадянства.

Того ж дня законопроєкт було зареєстровано у Раді.

Глава МЗС Кулеба заявив, що множинне громадянство не даватиме змоги військовозобов’язаним виїхати за кордон під час воєнного стану.

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