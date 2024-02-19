Обсяг транзиту української агропродукції через Польщу становить лише 5% від загального експорту, - міністр Кубраков

Заяви польських аграрних асоціацій про перенасиченість їхнього ринку українською аграрною продукцією є несправедливими, оскільки Україна відправила лише близько 5% загального експорту транзитом через Польщу.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Мінвідновлення.

"У січні експорт агропродукції відбувався переважно завдяки морським перевезенням і склав 6,7 мільйона тонн. Натомість транзитом пройшло територією Польщі тільки 0,37 мільйона тонн агропродукції, що складає близько 5% від загального обсягу. При цьому через територію Польщі у 2022 році ми експортували до 1 мільйона тонн агропродукції на місяць. Це свідчить про те, що заяви польських аграрних асоціацій щодо перенасичення їхнього ринку – несправедливі", - розповів Кубраков.

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За словами міністра, Україна зі свого боку робить все можливе для того, щоб мінімізувати будь-які можливі економічні втрати польських фермерів.

Ми вважаємо, що блокада точно грає на руку Росії й вона вже це використовує, показуючи, що у нас нібито не все добре з нашою дружньою Польщею. Я нагадаю, що в перші дні повномасштабного вторгення саме братній польський народ прийняв мільйони українців, що шукали прихистку від війни, а разом з польською владою ми запустили стабільну військову логістику", - зауважив Кубраков.

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