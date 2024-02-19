Суд РФ конфіскував залишки непрацюючої фабрики "Roshen" у Липецьку

Російський суд у Липецьку конфіскував залишки непрацюючої фабрики "Roshen", а п’ятого президента України визнав "екстремістом".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба судової системи РФ Липецької області.

Так, акції АТ "Липецька кондитерська фабрика "Рошен" передадуть на користь російському бюджету.

Суд РФ також заборонив Петру Порошенку, його синові Олексію та гендиректору фабрики Олегу Казакову будь-яку діяльність на території РФ "у зв'язку зі здійсненням екстремістської діяльності".

Нагадаємо, у квітні 2015 року за фактом шахрайства з ПДВ на будівництві фабрики було порушено кримінальну справу (ч. 4 ст. 159 КК РФ). Йшлося про розкрадання близько 180 млн руб. з бюджету РФ, яке вдалося здійснити завдяки завищеним кошторисам субпідрядників "Металімпресу".

Активи фабрики було заарештовано за рішенням Басманного суду Москви.

З 1 квітня 2017 року на Липецькій фабриці повністю зупинено виробництво. Також свою діяльність зупинив торговий дім і склад готової продукції. Потужності фабрики законсервовані. Українська продукція Roshen не імпортується на територію РФ, починаючи з 2013 року.

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