Більшість українців впевнені в перемозі у війні, але за умови міжнародної підтримки, – опитування. ІНФОГРАФІКА

Переважна більшість громадян України впевнені у перемозі у війні з РФ.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.

Абсолютна більшість респондентів (85%) в цілому впевнені, що Україна зможе відбити напад РФ. 15% не впевнені у цьому.

Важливою умовою перемоги є міжнародна підтримка: лише 19% опитаних вважають, що перемога України можлива без міжнародної допомоги, відповідно 79% не впевнені, що без західної допомоги вдасться перемогти.

Загальний відсоток переконаних у перемозі суттєво не змінився, але за півроку знизився відсоток тих, хто був у цьому абсолютно впевнений: у червні абсолютна певність щодо перемоги була у 71% українців, наразі – у 42%. Водночас, зріс відсоток тих, хто не вірить в перемогу (з 3% у червні минулого року до 15% зараз).

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Більше абсолютної упевненості у перемозі України мають старші, а також ті, чиї родичі воюють. Якщо серед 18-35-річних українців абсолютно впевнені у перемозі 31%, то серед респондентів віком 51+ таких 50%.

31% вважають, що для перемоги над Росією Україні знадобиться півроку чи менше. Однак частіше (39%) говорять, що для перемоги потрібно більше року. Така позиція стала загалом більш поширеною порівняно з червнем 2023 (тоді так вважали 25%).

Чим молодші респонденти, тим довшим, на їхню думку, є шлях до перемоги: молодь віком 18-35 років більш схильна вважати, що для перемоги потрібно понад рік (52%), аніж респонденти віком 36-50 (38%) або 51 і старше (31%).

Мешканці східних областей найменш упевнені в конкретних часових рамках перемоги: серед східного регіону 38% опитаних не змогли відповісти коли чекати перемогу, у той час як в інших регіонах частка такої відповіді була не більше чверті.

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