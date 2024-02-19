Кулеба - міністрам ЄС: Зараз кожен снаряд, вироблений у Європі, має йти на потреби українського солдата та європейської оборони

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міністрів ЄС докласти всіх можливих зусиль для невідкладного збільшення постачання артилерійських снарядів до України, зокрема скасувати експортні контракти та направити все наявне європейське виробництво на потреби українського фронту та європейської оборони.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС, про це Кулеба заявив на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 19 лютого.

"Кожен артилерійський снаряд, який зараз виробляється в Європі, має слугувати обороні Європи. Ми маємо взяти це за правило", - наголосив міністр.

Він розповів главам європейських дипломатій про варварську російську тактику "м’ясних штурмів" та закликав європейських колег до негайних рішень для якнайшвидшого надання українським солдатам необхідної кількості артилерійських снарядів. Він наголосив, що достатня кількість артилерії зберігає життя піхотинців.

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Зокрема, Кулеба закликав європейські уряди укладати більше довгострокових контрактів для встановлення нових виробничих ліній, спільно шукати за межами Європи снаряди, які можна придбати та відправити до України, а також скасувати контракти на постачання європейських снарядів до третіх країн та перенаправити їх на потреби українського солдата та європейської оборони.

Міністр наголосив, що нині всі сконцентровані на тому, щоб зупинити Росію та запобігти більшій війні в Європі. Але єдиний шлях, яким можна запобігти цій катастрофі, це дати українській армії можливість завдати поразки російським загарбникам на своїй землі.

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