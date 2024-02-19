Військовим Об’єднаних сил представили нового командувача - генерал-лейтенанта Содоля

19 лютого особовому складу Командування об’єднаних сил ЗС України представлено новопризначеного командувача генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці командування Об’єднаних сил у Facebook

Відповідний Указ №71/2024 був опублікований 11 лютого 2024 року на сайті Офісу президента.

Генерал-лейтенант Юрій Содоль до цього обіймав посаду командувача Морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України. З перших днів широкомасштабного вторгнення Росії, він відповідав за оборону на одній з найскладніших ділянок фронту.

Юрій Содоль народився 26 грудня 1970 року в Чугуєві, Харківської області, у родині військових. Освіту здобув у Маріуполі, Донецької області, закінчивши середню школу у 1988 році. Того ж року вступив до Сумського вищого артилерійського командного училища, де завершив навчання у 1992 році.

У 2002 році успішно закінчив Національну академію оборони України, за спеціальністю бойове застосування та управління діями підрозділів Сухопутних військ.

Службу в Десантних військах ЗС України Юрій Содоль розпочав у 2003 році. Через чотири роки, у 2007 році, він був призначений командиром 25-ї окремої повітряно-десантної бригади.

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На російсько-українській війні Юрій Содоль від 2014 року. Тоді, на посаді командира 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, він очолював військові операції в найгарячіших точках, визволяючи українські міста від ворожого вторгнення. Бої за Рубіжне, штурм Ямполя, оборона Донецького аеропорту, прикриття виходу українських сил з Дебальцевого – це лише деякі приклади, де бригада під керівництвом Юрія Содоля брала участь.

У січні 2015 року його призначили першим заступником командувача Десантно-штурмових військ, а з березня 2018 року він обіймав посаду Командувача Морської піхоти ВМС ЗС України.

У лютому 2022 року він був нагороджений званням Героя України за активну участь у боях під Волновахою, Донецької області. Там він організував успішний контрнаступ, вивівши людей з-під атаки противника, що дало змогу врятувати життя сотням військових. Також Содоль брав участь в обороні Маріуполя.

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У 2023 році він очолював оперативно-тактичне угруповання у Донецьку на Вугледарському напрямку.

Генерал-лейтенант Юрій Содоль одружений і має двох синів, які також обрали військову службу.