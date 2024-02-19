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США планують запровадити нові санкції проти РФ через смерть Навального, - Байден

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У США планують розширити санкції проти Росії через смерть опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявив Президент США Джо Байден, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Ми вже запровадили санкції, але ми розглядаємо додаткові санкції, так", - відповів Байден на питання про подальші дії у зв’язку зі смертю Навального.

Крім того, він скористався нагодою розкритикувати Республіканську партію, яка "робить велику помилку" через відмову діяти - зокрема шляхом схвалення додаткового фінансування для України в Палаті представників.

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Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Америка стає посміховиськом
  • Tema9
    Хоч якась буде користь від нєбутерброда, але він вже про це не взнає.
  • The Sound Of Silence
    Заборонять "куму" і декільком вертухаям в'їзд в США
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