США планують запровадити нові санкції проти РФ через смерть Навального, - Байден

У США планують розширити санкції проти Росії через смерть опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявив Президент США Джо Байден, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Ми вже запровадили санкції, але ми розглядаємо додаткові санкції, так", - відповів Байден на питання про подальші дії у зв’язку зі смертю Навального.

Крім того, він скористався нагодою розкритикувати Республіканську партію, яка "робить велику помилку" через відмову діяти - зокрема шляхом схвалення додаткового фінансування для України в Палаті представників.

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