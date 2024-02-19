23 тис. осіб вважаються зниклими безвісти від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, - Червоний Хрест

За майже два роки від початку вторгнення Росії в Україну безвісти зниклими вважаються 23 тисячі людей.

Про це повідомили в Міжнародному Червоному Хресті, передає Цензор.НЕТ.

"Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) працює, аби з’ясувати долю 23 000 людей, сім’ї яких не мають звісток від них – або тому, що вони потрапили в полон чи були вбиті, або тому, що зв’язок із ними було втрачено після того, як вони залишили свій дім. З усіх невимовних втрат і страждань найбільшого болю завдає розлучення сім’ї. Через два роки після ескалації збройного конфлікту гуманітарні потреби продовжують зростати, зокрема для мільйонів переміщених осіб на територіях обох країн та поза їх межами", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, до кінця січня 2024 року, у співпраці з національними товариствами Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні, Росії та інших країнах, МКЧХ допоміг 8 тис. родин отримати інформацію про долю чи місцезнаходження їхніх зниклих безвісти близьких. Протягом останніх двох років МКЧХ отримав понад 115 тис. звернень – телефоном, через онлайн-форми, листами чи особисто – від сімей у Росії та Україні, які розшукують своїх зниклих безвісти родичів.

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