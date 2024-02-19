Еквадор не передаватиме Україні свої старі російські гелікоптери та іншу техніку

Влада Еквадору вирішила не передавати свою зброю радянського зразка США, щоб вона за кільцевим обміном потрапила в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Бабель, про це заявила міністерка закордонних справ Еквадору Габріела Зоммерфельд під час засідання.

За її словами, є чітка вказівка президента Еквадору не постачати військову техніку країнам у стані збройного конфлікту.

"Еквадор є частиною Ради Безпеки ООН. Як її член, ми сприяємо розв’язанню конфліктів, завжди поважаючи міжнародне право та мирне вирішення суперечностей", — сказала Зоммерфельд.

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ЩО ВІДОМО ПРО ПЕРЕДАЧУ ЕКВАДОРОМ УКРАЇНІ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

На початку лютого 2024 року ЗМІ поширили інформацію, що Еквадор планує передати через США Україні російські гелікоптери Мі-17 в обмін на американські UH-60 Black Hawk, а також іншу стару російську військову техніку для подальшої відправки в Україну.

Сполучені Штати заявили, що зброя, яку вони отримають від Еквадору, буде відправлена в Україну, щоб "допомогти зміцнити її сили на полі бою проти Росії".

Плани про "обмін" технікою озвучував президента Еквадору. Через кілька днів після цих заяв Росія висловила неприйняття того, що з нею не консультувалися з цього приводу. І пригрозила санкціями щодо експортерів бананів.

Уже 17 лютого голова МЗС Росії Сергій Лавров зустрівся з еквадорським лідером Даніелем Нобоа, після чого РФ вирішила не вводити заборону на ввезення бананів. Державні медіа РФ написали, що лідер Еквадору пообіцяв росіянам не передавати зброю США.