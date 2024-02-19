Байден готовий обговорити допомогу Україні зі спікером Палати представників Джонсоном

Президент США Джо Байден готовий провести зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном, щоб обговорити законопроєкт з допомоги Україні та іншим союзникам США, якщо тому "є що сказати".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Байден висловив переконання, що республіканці "роблять велику помилку", не відповідаючи на загрози від Росії. "Як вони йдуть від загрози з боку Росії, відвертаються від НАТО, від того, щоб виконувати наші зобов'язання. Це шокує. Я ніколи такого не бачив", - заявив президент США, відповідаючи на питання преси після прибуття до Білого дому.

Байден раніше критикував республіканців за небажання прийняти закон щодо допомоги і за рішення спікера Джонсона відправити Палату представників на двотижневі канікули без голосування за законопроєкт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без заходів щодо захисту кордонів США законопроєкт про допомогу Україні не ухвалять, - спікер Палати представників Джонсон

Нагадаємо, Нижня палата Конгресу США пішла на канікули, не розглянувши питання щодо допомоги Україні. Конгресмени повернуться до Вашингтона 28 лютого.