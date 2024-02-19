Лиманський напрямок: росіяни намагаються активізувати свої зусилля поблизу річки Чорний Жеребець, перекидають туди свої резерви, - Сили оборони
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш.
"Загалом противник намагається активізувати свої зусилля поблизу річки Чорний Жеребець, зараз туди перекидає свої резерви, аби поблизу населеного пункту Терни - так званий Торський виступ - зайняти оборону та вийти на цей бар’єрний рубіж для подальшого розвитку наступу. Однак наші оборонці тримають активно там оборону, завдаючи противнику максимальних втрат", - розповів Євлаш про ситуацію на Лиманському напрямку.
Він зауважив, що "наразі обстановка у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" залишається динамічною, противник продовжує застосовувати всю наявну лінійку артилерійського та іншого озброєння".
На думку речника, "після того, як росіяни тимчасово захопили Авдіївку, вони, найімовірніше, продовжать розосереджувати свої війська, які там накопичені, на інших ділянках".
"Куди саме - побачимо згодом. Проте на це їм потрібен час, щонайменше від тижня, для того, аби перекинути, перегрупуватися та далі вже кинути ці зібрані резерви у бій", - додав Євлаш.
За його словами, поблизу Бахмута в районі Богданівки, "противник переходить як у лобові атаки, так і намагається обходити з флангів, так само активно застосовує своїх штурмовиків".
"Загалом поблизу Бахмута ведуться активні бойові дії, переважно з використанням артилерії та важкої техніки", - додав Євлаш.