Лиманський напрямок: росіяни намагаються активізувати свої зусилля поблизу річки Чорний Жеребець, перекидають туди свої резерви, - Сили оборони

На Лиманському напрямки окупанти намагаються активізувати свої зусилля поблизу річки Чорний Жеребець і зараз перекидають туди свої резерви.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш.

"Загалом противник намагається активізувати свої зусилля поблизу річки Чорний Жеребець, зараз туди перекидає свої резерви, аби поблизу населеного пункту Терни - так званий Торський виступ - зайняти оборону та вийти на цей бар’єрний рубіж для подальшого розвитку наступу. Однак наші оборонці тримають активно там оборону, завдаючи противнику максимальних втрат", - розповів Євлаш про ситуацію на Лиманському напрямку.

Він зауважив, що "наразі обстановка у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" залишається динамічною, противник продовжує застосовувати всю наявну лінійку артилерійського та іншого озброєння".

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На думку речника, "після того, як росіяни тимчасово захопили Авдіївку, вони, найімовірніше, продовжать розосереджувати свої війська, які там накопичені, на інших ділянках".

"Куди саме - побачимо згодом. Проте на це їм потрібен час, щонайменше від тижня, для того, аби перекинути, перегрупуватися та далі вже кинути ці зібрані резерви у бій", - додав Євлаш.

За його словами, поблизу Бахмута в районі Богданівки, "противник переходить як у лобові атаки, так і намагається обходити з флангів, так само активно застосовує своїх штурмовиків".

"Загалом поблизу Бахмута ведуться активні бойові дії, переважно з використанням артилерії та важкої техніки", - додав Євлаш.

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