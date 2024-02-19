Росіяни погодились евакуювати поранених із "Зеніту", після чого розстріляли їх, - 110 ОМБр

Росіяни мали евакуювати поранених українських військових з оточеного опорного пункту "Зеніт", а натомість розстріляли їх.

Про це заявили у фейсбуці 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вихід особового складу 110 Бригади з Авдіївки відбувався в умовах безперервного бомбардування ворожою авіацією та артилерійських обстрів, постійних атак fpv-дронів, атак на евакуаційні автомобілі, обстрілів евакуаційних шляхів. Через це декількох важкопоранених і загиблих військовослужбовців не вдалося евакуювати.

"Противник розвивав швидкий, масштабний наступ, не лишаючи шансів для повторних спроб", - підкреслюється в повідомленні.

Через повне оточення опорного пункту "Зеніт" було прийнято рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною щодо обміну полонених для надання допомоги нашим важкопораненим беззбройним військовим, відповідно до міжнародних правил ведення війни і законів, які захищають військовополонених. Після цього ворог повідомив координаторів цього процесу, що погоджується провести евакуацію наших поранених і надати їм допомогу, а в подальшому - обміняти.

Наші військовослужбовці отримали наказ зберегти свої життя.

"Що трапилося в подальшому ми дізналися з ворожих ресурсів. На оприлюдненому ворогом відео із захопленої позиції "Зеніт" родичі опізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника - загиблими. За нашими даними ворог також розстріляв Олександра Зінчука та Миколу Савосіка. Про шостого бійця інформація поки не підтверджена, скоріше за все він був з приданого підрозділу", - пишуть в 110 ОМБр.

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Вихід Сил оборони з Авдіївки

16 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборони на Таврійському напрямку вирішили відійти з позиції "Зеніт" в Авдіївці на південно-східній околиці міста.

У ночі 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Своєю чергою, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський поінформував, що Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. На думку президента України Володимира Зеленського, рішення про вихід українських військ з Авдіївки є професійним та справедливим.

Згодом стало відомо, що на завершальному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу з Авдіївки.

Пізніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував список з шести важкопоранених українських військовослужбовців 110-ї механізованої бригади, яких росіяни розстріляли на опорному пункті "Зеніт" під Авдіївкою 14 лютого.

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