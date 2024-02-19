З окупованої частини Херсонщини вдалося повернути ще п’ятьох дітей

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 14-річну дівчину сироту, яка після смерті бабусі залишилася одна на окупованій території. Разом з нею вдалося виїхати ще чотирьом дітям з батьками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"14-річна дівчинка – сирота. Вона жила з бабусею-опікункою. І от найрідніша людина померла. Дитина залишилася одна в окупації. Важко уявити, що переживала й відчувала дівчина. Але сьогодні вона на вільній українській землі. Де про неї подбають. Дитина – одна з тих, кого вдалося повернути з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини", - написав Прокудін.

Як зазначив очільник ОВА, разом з дівчинкою вдалося виїхати ще чотирьом дітям з батьками. Це дві родини. Дорослі самі звернулися до благодійної організації Save Ukraine з проханням допомогти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три родини з чотирма дітьми виїхали з окупації на підконтрольну Україні територію. ФОТО

Прокудін подякував усім, хто вириває дітей з жахів окупації.

"Від початку року вдалося повернути 16 дітей з Херсонщини", - додав Прокудін.