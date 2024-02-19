Мінцифри співпрацює зі SpaceX, щоб відключити Starlink у росіян, - Федоров

Starlink у росіян можна "відключити". Мінцифри співпрацює зі SpaceX щодо цього питання.

Про це в інтерв'ю Суспільному розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Ми знайшли алгоритм, запропонували його SpaceX і зараз в нас відбувається комунікація, як зробити так, щоб подібних кейсів не було. SpaceX щось подібне вже робили з урядом Ізраїлю", - повідомив він.

Відповідаючи на питання чи можна відключити "Starlink" на окупованій території, Федоров зазначив, що нам потрібно, щоб вони там працювали, тому що використовуються певні технології, пов’язані з БПЛА.

"Є інший спосіб, як зробити, щоб наші "Старлінки" працювали, а решта - ні. Ми працюємо зі SpaceX над цим", - пояснив він.

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