Під Куп’янськом, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею виглядають просто знущально, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 726-го дня війни.

Як інформує Цензор.НЕТ відео було опубліковане в телеграм-каналі Президента України Володимира Зеленського.

"Те, що відбувається на нашому західному кордоні - кордоні з Польщею, - не можна сприймати як щось нормальне чи буденне. Потрібна проста й зрозуміла справедливість. Через польський кордон проходить лише 5% нашого агроекспорту. Тож насправді ситуація не в зерні, а, скоріше, в політиці. І під Куп’янськом, неподалік від кордону з Росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею виглядають просто знущально. Потрібні спільні рішення, раціональні рішення, щоб вийти з цієї ситуації. Рішення наші з поляками передусім та всіх у Європі, кого турбує доля Європи", - сказав Зеленський.

Читайте також: "Блокування транспорту на польському кордоні матиме важкі наслідки для обох країн", - міністр Кубраков