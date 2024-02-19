Угорщина не блокуватиме ухвалення 13-го пакету санкцій ЄС проти Росії, - Сійярто

Уряд Угорщини не блокуватиме ухвалення 13-го пакету санкцій ЄС проти Росії. До санкційного пакету були внесені правки, на яких наполягав Будапешт.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

"Угорщина не блокуватиме пакет санкцій проти Росії, оскільки на етапі підготовки вдалося прибрати всі пункти, що суперечать угорським інтересам", - заявив міністр.

Сійярто також додав, що річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну "має стати приводом для того, щоб сприяти припиненню вогню та мирним переговорам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина блокує 13-й пакет санкцій проти Росії, – Financial Times