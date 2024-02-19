Новини

Угорщина не блокуватиме ухвалення 13-го пакету санкцій ЄС проти Росії, - Сійярто

4 06529
сійярто
Уряд Угорщини не блокуватиме ухвалення 13-го пакету санкцій ЄС проти Росії. До санкційного пакету були внесені правки, на яких наполягав Будапешт.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

"Угорщина не блокуватиме пакет санкцій проти Росії, оскільки на етапі підготовки вдалося прибрати всі пункти, що суперечать угорським інтересам", - заявив міністр.

Сійярто також додав, що річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну "має стати приводом для того, щоб сприяти припиненню вогню та мирним переговорам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина блокує 13-й пакет санкцій проти Росії, – Financial Times

Автор: Володимир Янченко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Wlad West
    Значит эти санкции - до физды дверца.
  • Євген cd8db603
    Бо вони підори !
  • Alex Nosov dd1cb531
    Ето что же там за санкции такие что даже Сцыярто не против? Дайте список хоть посмеемся
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини