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Нідерланди вже передають Україні безпілотники, - Оллонґрен

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кайса,оллонгрен
Нідерланди вже почали передавати Україні БпЛА.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

"Я не можу назвати точну кількість, але ми вже передаємо безпілотники Україні… Коаліція безпілотників дуже важлива, бо тепер ми об'єднаємо зусилля, а це означає, що ми зможемо збільшити кількість безпілотників... відповідно до потреб України", - повідомила вона.

Крім того, вона нагадала, що Нідерланди беруть активну участь і в коаліції протиповітряної оборони, "наприклад, із системами Patriot, а також з F-16, які теж у процесі".

Вона додала, що також триває навчання українців польотам на F-16 та їх обслуговуванню.

"Ми також готуємо літаки до фактичної передачі. Ми оголосили, що передамо 24 літаки F-16… разом із Данією, а також Норвегією якнайшвидше. Але все має бути готовим... Я впевнена, що цього року ми зможемо розпочати їхню передачу", - запевнила міністерка.

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Автор: Остап Грицишин

Топ коментарі

  • KosAn30 JT26
    кацап даже не пытайся тут под украинца косить,лаптями издалека воняет__)
  • Виктор Дийнега
    Беспилотники это страшная вещь. Достаточное количество БПЛА поставит раком армию орков. Это единственный вид вооружения в котором рашисты проигрывают так как военные БПЛА относятся к современным военным технологиям, а в технологическом развитии рашка очень сильно отстает. Поэтому, Украине и союзникам необходимо основную ставку делать на БПЛА
  • Валентин Коваль 7c749467
    Саме добре в ціи заяві -- вже
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