Нідерланди вже передають Україні безпілотники, - Оллонґрен

Нідерланди вже почали передавати Україні БпЛА.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

"Я не можу назвати точну кількість, але ми вже передаємо безпілотники Україні… Коаліція безпілотників дуже важлива, бо тепер ми об'єднаємо зусилля, а це означає, що ми зможемо збільшити кількість безпілотників... відповідно до потреб України", - повідомила вона.

Крім того, вона нагадала, що Нідерланди беруть активну участь і в коаліції протиповітряної оборони, "наприклад, із системами Patriot, а також з F-16, які теж у процесі".

Вона додала, що також триває навчання українців польотам на F-16 та їх обслуговуванню.

"Ми також готуємо літаки до фактичної передачі. Ми оголосили, що передамо 24 літаки F-16… разом із Данією, а також Норвегією якнайшвидше. Але все має бути готовим... Я впевнена, що цього року ми зможемо розпочати їхню передачу", - запевнила міністерка.

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