Ворог запустив по Україні кілька груп "шахедів", - Повітряні сили
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Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу ворожих ударних безпілотників у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"БпЛА на півдні Харківської області, курс західний. БпЛА з Харківської області у північній частині Дніпропетровщини, курс південно-західний", - ідеться у повідомленні ПС.
Також зафіксовані нові групи ударних БпЛА у північній частині Херсонської області, вони рухаються у напрямку Миколаївщини, курс західний.