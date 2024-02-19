Ворог запустив по Україні кілька груп "шахедів", - Повітряні сили

Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу ворожих ударних безпілотників у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"БпЛА на півдні Харківської області, курс західний. БпЛА з Харківської області у північній частині Дніпропетровщини, курс південно-західний", - ідеться у повідомленні ПС.

Також зафіксовані нові групи ударних БпЛА у північній частині Херсонської області, вони рухаються у напрямку Миколаївщини, курс західний.

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