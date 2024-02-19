Україна отримає від Канади понад 800 дронів на $73 млн цієї весни, - міністр оборони Блер

Канада передасть Україні більш ніж 800 безпілотників цієї весни.

Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Канада інвестує більше 95 млн дол., аби надати Україні понад 800 дронів SkyRanger R70", - зазначив він.

Блер додав, що ці дрони канадського виробництва - одні з найкращих у світі в своєму класі.

"Вони можуть транспортувати різні вантажі вагою до 3,5 кг, в тому числі боєприпаси. Ці дрони допоможуть українцям на передовій швидко, точно й ефективно визначати цілі", - підкреслив міністр.

За його словами, SkyRanger здатний визначати окремі транспортні засоби й джерела тепла з великої відстані та за поганих погодних умов.

"Ми очікуємо, що перші системи надійдуть Збройним силам України уже цієї весни. Вони поспішають - і так само ми", - наголосив Блер.

Міністр уточнив, що підписаний із виробником дронів контракт передбачає надання також запасних деталей й послуг з обслуговування.

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