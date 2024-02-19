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Україна отримає від Канади понад 800 дронів на $73 млн цієї весни, - міністр оборони Блер

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SkyRanger R70
Фото: Джерело
Канада передасть Україні більш ніж 800 безпілотників цієї весни.

Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Канада інвестує більше 95 млн дол., аби надати Україні понад 800 дронів SkyRanger R70", - зазначив він.

Блер додав, що ці дрони канадського виробництва - одні з найкращих у світі в своєму класі.

"Вони можуть транспортувати різні вантажі вагою до 3,5 кг, в тому числі боєприпаси. Ці дрони допоможуть українцям на передовій швидко, точно й ефективно визначати цілі", - підкреслив міністр.

За його словами, SkyRanger здатний визначати окремі транспортні засоби й джерела тепла з великої відстані та за поганих погодних умов.

"Ми очікуємо, що перші системи надійдуть Збройним силам України уже цієї весни. Вони поспішають - і так само ми", - наголосив Блер.

Міністр уточнив, що підписаний із виробником дронів контракт передбачає надання також запасних деталей й послуг з обслуговування.

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Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • vitaliymkua
    Дяка величезна. Проте це навіть не тритина від денного виробництва обіцяного зевладою мільйону дронів на рік. Що становить, з урахуванням високосного року, 2732 дрони на день.
  • Виктор Дийнега
    Дронов много не бывает. Спасибо Канада
  • Urs
    Так, це дуже крутий "мавік", який н віть використовують ВМС Норвегії. Ці коптер мають дуже міцну конструкцію та добре підходять для важких умов, що характеризуються дощем, снігом, вітром, морськими бризками та низькими температурами. На додаток до цього БЛА мають хорошу вантажопідйомність та тривалий час автономної роботи. Ще одна перевага, яку нині мало хто може запропонувати на комерційному ринку - фіксовані фронтальні теплова та оптична камери, з яких БЛА можуть передавати зображення, незалежно від типу підвішених під фюзеляжем датчиків корисного навантаження. Таким чином оператор завжди може візуально контролювати політ БЛА. Мультикоптери обладнані системою широкосмугового зв'язку. Пропускна здатність цього каналу становить до 15 Мбіт на секунду, що дозволяє одночасно передавати в реальному масштабі часу як відеозображення HD як з камери переднього огляду, так і дані з датчиків корисного навантаження. Вони мають радіоелектронний захист, інфрачервону\тепловізійну оптоелетронну станцію FLIR p 30-кратним зумом та роздільною здатністю 4K Full HD, потужний бортовий проесор, який дозволяє відслідковувати мобільні телефони в навіть визначати особи людей.
    І якщо ця коштовна хрінь буде летіти на висоті тисячу, або дві, або три тисчі метрів, то його не буде видно для ураження. Тому і ціна така "неадекватна".
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