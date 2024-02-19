Біля Одеси підірвали автівку з членом Української добровольчої армії Кручиніним та його дружиною

Неподалік Одеси вибухнув автомобіль, у якому перебували члени Української добровольчої армії - Альберт та Наталя Кручиніни.

Які інформує Цензор.НЕТ про це повідомили у фейсбуці Української добровольчої армії.

"Сьогодні увечері біля одного з військових обʼєктів в передмісті Одеси був підірваний автомобіль Української добровольчої армії, в якому перебували наші побратим та посестра - Альберт та Наталя Кручиніни. Прямо зараз за їх життя борються лікарі. На місці працює поліція", - написали в УДА.

Там розцінюють зазначений злочин як теpоpиcтичний акт, а пріоритетною версією розглядають діяльність ворожих ДРГ. Зазначається, що підрозділи власної безпеки УДА вже отримали термінові вказівки.

"Закликаємо всіх можливих очевидців злочину, а також осіб, яким відома будь-яка інформація про його замовників та виконавців, звʼязатись з командуванням УДА. Гарантуємо анонімність та винагороду у розмірі 10 тисяч доларів США за інформацію, яка допоможе затримати або ліквідувати ДРГ" - наголосили в УДА.

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