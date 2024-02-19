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Біля Одеси підірвали автівку з членом Української добровольчої армії Кручиніним та його дружиною

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теракт
Неподалік Одеси вибухнув автомобіль, у якому перебували члени Української добровольчої армії - Альберт та Наталя Кручиніни.

Які інформує Цензор.НЕТ про це повідомили у фейсбуці Української добровольчої армії.

"Сьогодні увечері біля одного з військових обʼєктів в передмісті Одеси був підірваний автомобіль Української добровольчої армії, в якому перебували наші побратим та посестра - Альберт та Наталя Кручиніни. Прямо зараз за їх життя борються лікарі. На місці працює поліція", - написали в УДА.

Там розцінюють зазначений злочин як теpоpиcтичний акт, а пріоритетною версією розглядають діяльність ворожих ДРГ. Зазначається, що підрозділи власної безпеки УДА вже отримали термінові вказівки.

"Закликаємо всіх можливих очевидців злочину, а також осіб, яким відома будь-яка інформація про його замовників та виконавців, звʼязатись з командуванням УДА. Гарантуємо анонімність та винагороду у розмірі 10 тисяч доларів США за інформацію, яка допоможе затримати або ліквідувати ДРГ" - наголосили в УДА.

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Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • Эдуард Рыбченко
    как одессит скажу контра никуда и не опускала бошку как сидела рулила Одессой и потоками так и рулит откроенное шизофреническое лайно и идиоты полезные... провокаторы лица совершившие акты террора убийства нападения... таки да сбежали а 90% осталось нардепы депутаты сел городов поселков Одессы области района Одесского даже меры и головы.. так что все тип топ для них..
  • Вадим Карапіщенко
    І все воно якось одночасно. І зброї немає, і Залужного зняли, і Авдіївка, і добровольців підривають на роковини Майдану....
  • Al Kap
    Контра піднімає голову та відкрито разгортае свої прапори- нищать патріотов.

    Украіна у небезпеці.
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