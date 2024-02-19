Країни Євросоюзу мають право купувати боєприпаси для України за межами ЄС, - Боррель

Європейські країни можуть замовляти артилерійські снаряди за межами ЄС в межах плану із забезпечення України.

Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Боррель нагадав, що в ЄС із минулого року діє механізм, у межах якого були розроблені 60 рамкових контрактів для розміщення замовлень на артилерійські снаряди в промисловості – і ці контракти також забезпечуються фінансування.

"Якщо у країн-членів є спосіб отримати боєприпаси на міжнародному ринку, якщо хтось може поставити ці боєприпаси швидше, дешевше і простіше, – немає жодних обмежень", – наголосив топ-дипломат Євросоюзу.

"Ми ніколи не говорили, що це (замовлення на боєприпаси. – Ред.) буде лише для європейської промисловості. Очевидно, що ми будемо надавати їй пріоритет. Але якщо хтось має кращу пропозицію, будь ласка, використовуйте її", – закликав Боррель.

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