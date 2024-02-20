Суд продовжив запобіжний захід експрезиденту "Мотор Січі" Богуслаєву. Він перебуватиме під вартою до 18 квітня

Експрезидент "Мотор Січі" В’ячеслав Богуслаєв перебуватиме під вартою до 18 квітня.

Про це розповів адвокат Боуслаєва Руслан Волинець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Захисник повідомив, що це перше засідання, де суд мав почати розгляд справу по суті, але не вистачило часу. Спершу суд відхилив клопотання прокурора про відсторонення одного з адвокатів, решту часу розглядали продовження запобіжного заходу.

"Апеляція, звичайно, буде. У Богуслаєва різко погіршується здоров'я, при чому динамічно. І це не ми говоримо, це медики СІЗО документи видають. На це вже звертають увагу, але відповідальність брати бояться. Мабуть, дочекаються, коли буде зовсім, а потім передумають", - підкреслив він.

За його словами, під час засідання прокурор озвучив низку ризиків пов'язаних зі звільненням Богуслаєва з-під варти, серед яких:

переховування;

перешкоджання слідству;

вплив на свідків;

знищення та приховування доказів.

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Справа Богуслаєва

Нагадаємо, 22 жовтня 2022 року голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали правоохоронці.

В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ. Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" з РФ.

За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019 року прослуховувала Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ.

Водночас журналісти "Схем" встановили, що Богуслаєв має громадянство РФ.

Згодом Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про стягнення в дохід держави активів експрезидента АТ "Мотор Січ"

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