США готують санкції проти китайських компаній, які допомагають Росії у війні проти України, - CNBC

США планують запровадити санкції проти китайських компаній, що допомагають РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNBC.

У виданні зазначають, що член комітету Палати представників США з міжнародних відносин Джеральд Конноллі заявив, що законодавці вже розглядають можливість впровадження санкцій, після того як минулого тижня аналогічні заходи були запропоновані Європейським Союзом.

"Китай повинен зрозуміти, що ті ж самі санкції, які починають реально закріплюватися в Росії і впливають на російську продуктивність, економічні показники і якість життя, можуть бути застосовані і до Китаю", - розповів Конноллі.

Він також наголосив, що "Китай може втратити значно більше, ніж Росія".

У матеріалі пояснюється, що анкції США можуть серйозно зашкодити китайській економіці, яка вже перебуває в занепаді, після повільнішого, ніж очікувалося, відновлення Covid-19 і турбулентності в секторі нерухомості. Але такий крок також може зашкодити США,враховуючи торговельну взаємозалежність країн, і це міркування викликало обережність з боку Вашингтона в минулому.

Однак Конноллі сказав, що це не перешкодить таким обмеженням. І додав, що вони можуть бути прийняті "дуже скоро".

"Я сподіваюся, що сама загроза цього - і той факт, що європейці дійсно серйозно ставляться до цього, що є відносно недавнім розвитком подій - повинні прояснити деякі думки в Пекіні, я сподіваюся. Якби широкі санкції були застосовані до Китаю, це справді вдарило б по його економіці. А їхні економічні показники зараз і так слабкі. Тож я сподіваюся, що Китай ретельно прорахує, що наслідки підтримки насильства та розбещеності Росії в Україні не за горами", - наголосив Коннолі.

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