Росіяни проводять обхід будинків перед виборами Путіна на ТОТ

На тимчасово окупованих територіях росіяни обходять будинки для агітації на вибори Путіна.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Росіяни намагаються легітимізувати псевдовибори на тимчасово окупованих територіях.

Наразі так звані "члени виборчих комісій рф" роблять обхід людей. В повідомленні йдеться про те, що вони збирають інформацію та агітують за участь у російських президентських "виборах". Крім того, агітатори ведуть незаконну аудіо- чи відеофіксацію розмови.

"Під запис розпитують мешканців про те, чи будуть ті "голосувати", чи знають, коли вибори", - пояснюють в Центрі.

За словами ЦНС, головною причиною рейдів, які окупанти проводять на ТОТ заздалегідь до "виборів", стали зроблені висновки з проведення місцевого фейкового голосування у вересні 2023 року.

Як зазначається тоді мешканці тимчасово окупованих територій масово саботували псевдовибори: не відкривали двері, ігнорували відвідування дільниць тощо.

"Відтак окупанти вирішили провести рейди заздалегідь, аби зафіксувати будинки та квартири, де проживають люди", - додають в Центрі нацспротиву.

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