Невідомі зламали ефірну систему телеканалу "Еспресо"

Ефірна система телеканалу "Еспресо" зазнала хакерської атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ про це заявили на сайті телеканалу.

Зазначається, що близько 19:30 невідомі хакери отримали доступ до ефірного сигналу телеканалу Еспресо. Вони розмістили в ефірі телеканалу короткий ролик з кадрами зруйнованих українських міст, відео з Джозефом Байденом та закликом зупинитися, натякаючи на нібито причетність США до війни в Україні.

"Нам прикро, що наші глядачі могли бачити в ефірі це провокативне відео. Відповідальність за війну в Україні несе виключно росія. Це очевидний факт, який автори відео намагалися перекрутити. Це дає зрозуміти, що до атаки на Еспресо причетні росіяни" - прокоментували у пресслужбі телеканалу.

Це вже не перша атака хакерів на українські медіа за останні дні. Перед тим повідомлялось, що Невідомі зламали сайт Liga.net та X(Twitter) УП.

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