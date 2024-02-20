Швеція сьогодні оголосить про найбільший пакет оборонної допомоги Україні, - місцеві ЗМІ
Таку інформацію оприлюднило шведське видання Dagens Nyheter, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як зазначається, цей пакет допомоги від Швеції для України, яка продовжує відбивати широкомасштабну військову агресію з боку РФ, стане вже 15-м по рахунку.
Наразі його зміст не розкривається, проте вказується, що до пакета увійде військова техніка та обладнання зі складів Збройних сил цієї скандинавської країни.
Також у публікації зазначається про намір виділення кошти на закупівлю нового оборонного обладнання у виробників. Воно пізніше буде передано Україні.
Очікується, що про надання українській стороні чергової партії допомоги від Стокгольма оголосять під час пресконференцій у вівторок за участі шведських прем'єр-міністра Ульфа Крістерссона та міністра оборони Пола Йонсона.