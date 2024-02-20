Швеція сьогодні оголосить про найбільший пакет оборонної допомоги Україні, - місцеві ЗМІ

Швеція має намір надати Україні рекордний пакет оборонної допомоги, загальна вартість якого становитиме 7,1 мільярда шведських крон (приблизно 700 мільйонів доларів). Про це рішення буде оголошено сьогодні, 20 лютого.

Таку інформацію оприлюднило шведське видання Dagens Nyheter, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначається, цей пакет допомоги від Швеції для України, яка продовжує відбивати широкомасштабну військову агресію з боку РФ, стане вже 15-м по рахунку.

Наразі його зміст не розкривається, проте вказується, що до пакета увійде військова техніка та обладнання зі складів Збройних сил цієї скандинавської країни.

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Також у публікації зазначається про намір виділення кошти на закупівлю нового оборонного обладнання у виробників. Воно пізніше буде передано Україні.

Очікується, що про надання українській стороні чергової партії допомоги від Стокгольма оголосять під час пресконференцій у вівторок за участі шведських прем'єр-міністра Ульфа Крістерссона та міністра оборони Пола Йонсона.