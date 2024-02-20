Сподіваюся, що 13-й пакет санкцій проти РФ буде схвалено до 24 лютого, - Боррель
4702
13-й пакет санкцій проти Росії має бути схвалено до 24 лютого.
На це сподівається верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
"Ми обговорили 13-й пакет санкцій, і я сподіваюся, що його буде схвалено до 24 лютого", - наголосив він.
Також Боррель зазначив, що на засіданні продовжили обговорення використання надзвичайних надходжень, отриманих від інвестування російських активів, заморожених у Європейському Союзі.
"Мета полягає в тому, щоб використати їх для сприяння відновленню України, але все ще немає повної згоди для того, щоб повністю реалізувати це рішення", - додав він.