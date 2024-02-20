Пілоту Кузьмінову пропонували лишатися в Україні. Він точно тут був би захищений, - Данілов

Російському пілоту Максиму Кузьмінову, який у межах кодової спецоперації ГУР "Синиця" перегнав російський військовий гелікоптер Мі-8 в Україну, наша держава пропонувала лишатися в Україні.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов в інтерв'ю "УП", інформує Цензор.НЕТ.

Чиновник зазначив, що людям, які мають відношення "до тих чи інших подій" слід зберігати пильність, і вони "мали б дбати про ситуацію".

"Пропозиція нашої країни полягала в тому, щоб він лишався в Україні. Він точно б тут був би захищений. І я не думаю, що вони так тут могли б бешкетувати, як це відбулося в Іспанії", - сказав Данілов.

Разом з тим секретар РНБО вказав на важливість дочекатися офіційних висновків іспанської сторони стосовно ситуації.

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Як повідомлялося, російського пілота Максима Кузьмінова було знайдено мертвим в Іспанії. Влітку 2023 року в рамках операції Головного управління розвідки Міноборони він перегнав гелікоптер Мі-8 армії РФ на територію України.