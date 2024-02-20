Атака "Шахедами" на Південь: працювала ППО, обійшлося без постраждалих та ворожих влучань
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Чергова ворожа атака дронами-камікадзе типу "Shahed-131 /136" була спрямована по південно-східних та центральних регіонах нашої країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.
Як зазначається, в операційній зоні Сил оборони Півдня України підрозділами ППО збито 4 ударних БпЛА зазначеного типу: по 1 на Херсонщині і Миколаївщині, 2 на Кіровоградщині.
"Влучань, інших пошкоджень і постраждалих не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.