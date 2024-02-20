"Шахеди" атакували Полтавщину: під ударом промисловий об’єкт, здійнялася пожежа

Вночі ворожі БпЛА атакували Полтавщину. У Кременчуцькому районі пролунали звуки вибухів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під ударом опинився промисловий обʼєкт.

"Це спричинило пожежу. До ліквідації наслідків залучали 18 одиниць техніки ДСНС та 85 людей. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих", - йдеться у повідомленні.

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Що відомо про атаку дронами у ніч на 20 лютого

Як зазначається раніше, в операційній зоні Сил оборони Півдня України підрозділами ППО у ніч на 20 лютого було збито 4 ударних БпЛА зазначеного типу: по 1 на Херсонщині і Миколаївщині, 2 на Кіровоградщині. Влучань, інших пошкоджень і постраждалих не зафіксовано.