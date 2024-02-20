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"Шахеди" атакували Полтавщину: під ударом промисловий об’єкт, здійнялася пожежа

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шахед
Вночі ворожі БпЛА атакували Полтавщину. У Кременчуцькому районі пролунали звуки вибухів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під ударом опинився промисловий обʼєкт.

"Це спричинило пожежу. До ліквідації наслідків залучали 18 одиниць техніки ДСНС та 85 людей. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих", - йдеться у повідомленні.

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Що відомо про атаку дронами у ніч на 20 лютого

Як зазначається раніше, в операційній зоні Сил оборони Півдня України підрозділами ППО у ніч на 20 лютого було збито 4 ударних БпЛА зазначеного типу: по 1 на Херсонщині і Миколаївщині, 2 на Кіровоградщині. Влучань, інших пошкоджень і постраждалих не зафіксовано.

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Людмила Сербин
    А написали, що збили 23 з 23. Напевно забули скоординувати свою брехню, бо в нас як і у кацапів "патєрь нет".
  • Русскоязычный Бандеровец 905c405d
    Я знаю хто. Це ті, хто злив операцію по Вагнерівцям. Спитайте у Безмозглої . Вона точно не дасть збрехати. Ну, а Бонетряпка Боневтікович тут звичайно не при чому.
  • Ярема Стогін 0ab626e0
    Хто б, куда б і чого б не викладав - при належним чином організованій і забезпеченій ППО і ПРО країни такого б не відбулося. Два (2!!!) роки війни а керівництво країни не організувало і не забезпечило ППО і ПРО країни (навіть важливих стратегічних об"єктів!).
    Таке керівництво не має права бути при владі і на свободі і малювати свої продажні пики на екранах і по закордонах.! Це камарілья, котра свідомо дає знищити країну, обезголовити і знищити Армію в "котлах", а потім кинути знекрівлену Україну під ноги кацапам (нате! як домовлялися!)
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