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Знищено 23 із 23 запущених "Шахедів", - Повітряні сили

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шахеди
У ніч на 20 лютого 2024 року противник атакував Україну двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 (Бєлгородська обл.), керованою авіаційною ракетою Х-31 (Запорізька обл.) та 23-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" (Приморсько-Ахтарськ - РФ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, до відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті бойової роботи збито усі 23 "шахеди" в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог запустив по Україні кілька груп "шахедів", - Повітряні сили

Що відомо про атаку дронами у ніч на 20 лютого

Як зазначається раніше, в операційній зоні Сил оборони Півдня України підрозділами ППО у ніч на 20 лютого було збито 4 ударних БпЛА зазначеного типу: по 1 на Херсонщині і Миколаївщині, 2 на Кіровоградщині. Влучань, інших пошкоджень і постраждалих не зафіксовано.

На Полтавщині під ударом промисловий об’єкт, здійнялася пожежа.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Стас Петров 5fb946e4
    23 з 23? Дві новини нижче - «Шахеди" атакували Полтавщину: під ударом промисловий об'єкт, здійнялася пожежа…
  • Людмила Полякова 4b90ec29
    Пам'ятаю брехню на 1 січня 2023 року. Тоді казали що ніхто не постраждав. А вже через місяць писали про смерті людей у новорічну ніч від атаки росіян. Єдиний марафон бреше. Я за відкриття всіх жертв війни. Суспільство України це не малі діти і повинні і мають право знати всю страшну ціну війни хоча б у втратах людей.
  • Виталий 6b40280c
    Все сбили, потерь нет... Только потом пожары тушат десятки единиц техники. Надоели уже эти "сводки кокашенкова."
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