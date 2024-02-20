Знищено 23 із 23 запущених "Шахедів", - Повітряні сили

У ніч на 20 лютого 2024 року противник атакував Україну двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 (Бєлгородська обл.), керованою авіаційною ракетою Х-31 (Запорізька обл.) та 23-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" (Приморсько-Ахтарськ - РФ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, до відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті бойової роботи збито усі 23 "шахеди" в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог запустив по Україні кілька груп "шахедів", - Повітряні сили

Що відомо про атаку дронами у ніч на 20 лютого

Як зазначається раніше, в операційній зоні Сил оборони Півдня України підрозділами ППО у ніч на 20 лютого було збито 4 ударних БпЛА зазначеного типу: по 1 на Херсонщині і Миколаївщині, 2 на Кіровоградщині. Влучань, інших пошкоджень і постраждалих не зафіксовано.

На Полтавщині під ударом промисловий об’єкт, здійнялася пожежа.