Генасамблея та Радбез ООН зберуться 23 лютого до другої річниці повномасштабної війни РФ проти України
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У п’ятницю, 23 лютого, засідатимуть окремо Генеральна Асамблея ООН та Рада Безпеки ООН, яка проведе відкриті дебати щодо другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як зазначили у секретаріаті Радбезу, дебати розпочнуться о 15:00 за східноамериканським часом (22:00 за Києвом).
З проханням стосовно засідання Ради Безпеки звернулася Україна за підтримки Словенії, яка нині є непостійним членом РБ.
Очікується, що з доповіддю виступить генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш. У дебатах візьме учать віцепрем’єр-міністр – міністр закордонних справ Словенії Таня Файон.