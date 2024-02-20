Генасамблея та Радбез ООН зберуться 23 лютого до другої річниці повномасштабної війни РФ проти України

У п’ятницю, 23 лютого, засідатимуть окремо Генеральна Асамблея ООН та Рада Безпеки ООН, яка проведе відкриті дебати щодо другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначили у секретаріаті Радбезу, дебати розпочнуться о 15:00 за східноамериканським часом (22:00 за Києвом).

З проханням стосовно засідання Ради Безпеки звернулася Україна за підтримки Словенії, яка нині є непостійним членом РБ.

Очікується, що з доповіддю виступить генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш. У дебатах візьме учать віцепрем’єр-міністр – міністр закордонних справ Словенії Таня Файон.

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