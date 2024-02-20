Окупанти за добу обстріляли Херсонщину з артилерії, мінометів, РСЗВ, танків та БПЛА, 2 людини дістали поранення

Російські загарбники впродовж минулої доби здійснив 43 обстріли Херсонської області. По Херсону випустив 37 снарядів.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив 43 обстріли, випустивши 180 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків та БпЛА. По місту Херсон ворог спрямував 37 снарядів", - зазначив він.

За словами голови ОВА, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, пункт незламності у Бериславському районі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни скинули вибухівку з безпілотника на пункт незламності в селі на Херсонщині, у Бериславі поранено чоловіка. ФОТО

Через російську агресію двоє людей дістали поранення.

Прокудін додав, що сили протиповітряної оборони у Херсонській області знищили один Shahed-131/136.