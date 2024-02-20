На Півдні ситуація залишається досить напруженою, окупанти намагаються штурмувати позиції ЗСУ, але безуспішно і з великими втратами, - ОК "Південь"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в етері Еспресо повідомила керівниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
"На півдні ситуація залишається досить напруженою. Оскільки росіяни не полишають спроб штурмувати наші позиції, але без успіху для них. Вони не мають жодних успіхів в кожному своєму штурмі.
Попередньої доби вони спромоглись аж на 16 таких штурмів. Був сильний туман і вони не змогли залучити свої повітряні сили, навіть безпілотні", - зазначила Гуменюк.
За її словами, цієї доби ЗСУ ліквідували понад 70 російських загарбників. Ворог здійснив 5 штурмів.
"Результату знову ж таки немає, а втрати у ворога досить потужні. Понад 70 окупантів було знищено. Також є в них втрати важкої артилерії, мінометних розрахунків та навіть човен", - додала речниця ОК "Південь".