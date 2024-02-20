ЄС продовжив санкції проти РФ за окупацію частини території України ще на рік

Європейський Союз продовжив дію санкцій проти Росії за окупацію частини території України до наступного року - 24 лютого 2025 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіційний журнал ЄС.

Вказано, що Рада ЄС ввела санкції проти Росії 23 лютого 2022 року, а 6 жовтня 2022 року у відповідь на незаконну окупацію Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України Російською Федерацією Рада ухвалила додаткове рішення, яким розширено географічне охоплення обмежень, щоб охопити всі непідконтрольні уряду на території України.

"За результатами перегляду Рішення від 23 лютого 2022 року щодо обмежувальних заходів у відповідь на незаконне визнання, окупацію чи анексію Російською Федерацією певних непідконтрольних уряду територій України та доти, доки незаконні дії РФ продовжують порушувати заборону на застосування сили, що є серйозним порушенням міжнародного права, доцільно зберегти в силі всі заходи, які наразі запроваджені Союзом, та вжити додаткових заходів, якщо це буде необхідно. Отже, обмежувальні заходи, що містяться в Рішенні від 23 лютого 2022 року, мають бути продовжені ще на 12 місяців, до 24 лютого 2025 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення про продовження санкцій проти РФ ухвалили 19 лютого. Воно набуло чинності на наступний день після публікації.

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