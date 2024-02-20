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Фон дер Ляєн вшанувала пам’ять Героїв Небесної Сотні: Україна переможе і буде в ЄС

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у день пам’яті Героїв Небесної Сотні наголосила, що Україна переможе та буде членом Євросоюзу.

Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять Героїв Небесної Сотні – відважних людей, які віддали своє життя на Майдані за свободу України у 2014 році. Через десятиліття їхні бачення та ідеали перемогли. Україна переможе і займе своє місце в нашому Союзі", - наголосила вона.

Дивіться: "Пам’ятаємо! Небесна сотня", - у Києві відбулося вшанування пам’яті полеглих 18 лютого 2014 року. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фон дер Ляєн

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    З огляду на те яке "прогресивне" та "відповідальне" керівництво обрали собі громадяни України у 2019 році питання риторичне!!!
  • Людмила Полякова 4b90ec29
    Дай боже щоб той Союз взагалі зберігся. І щоб російські окупанти здохли всі до ноги.
  • Алекс Мышкевич
    ЯО скоро будуть мати всі пристойні держави....
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