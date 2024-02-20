Фон дер Ляєн вшанувала пам’ять Героїв Небесної Сотні: Україна переможе і буде в ЄС
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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у день пам’яті Героїв Небесної Сотні наголосила, що Україна переможе та буде членом Євросоюзу.
Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять Героїв Небесної Сотні – відважних людей, які віддали своє життя на Майдані за свободу України у 2014 році. Через десятиліття їхні бачення та ідеали перемогли. Україна переможе і займе своє місце в нашому Союзі", - наголосила вона.