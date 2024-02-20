Ігнат про застосування ворожої авіації після збиття російських літаків: Літають менше, не наважуються підлітати ближче
Про це заявив полковник, речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Як показує практика, що на північному, що на південному, що на східному напрямку після падіння літаків російських, після їх знищення певний період окупанти не наважуються підлітати ближче. А чим ближче підлітає літак з керованими авіабомбами під крилами, тим далі ті бомби можуть летіти вглиб нашої оборони", - каже він.
Тому, за словами спікера, противник розуміє, що його можуть дістати і "вже так нахабно вони себе не ведуть".
"І літають менше. Особливо вчора активність ворожої авіації була значно й значно меншою", - додав Ігнат.
Знищення ворожої авіації
Як повідомлялося, минулої доби знищено Су-34 та Су-35С російських окупантів на Східному напрямку.
Зранку 18 лютого захисники України знищили черговий ворожий літак - 4 за два останні дні. Одразу три ворожі винищувачі знищено на Східному напрямку 17 лютого.