Ігнат про застосування ворожої авіації після збиття російських літаків: Літають менше, не наважуються підлітати ближче

Після знищення 6 ворожих літаків упродовж кількох останніх днів, наразі спостерігається суттєве зниження активності ворожої авіації. Противник розуміє, що "його можуть дістати".

Про це заявив полковник, речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Як показує практика, що на північному, що на південному, що на східному напрямку після падіння літаків російських, після їх знищення певний період окупанти не наважуються підлітати ближче. А чим ближче підлітає літак з керованими авіабомбами під крилами, тим далі ті бомби можуть летіти вглиб нашої оборони", - каже він.

Тому, за словами спікера, противник розуміє, що його можуть дістати і "вже так нахабно вони себе не ведуть".

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"І літають менше. Особливо вчора активність ворожої авіації була значно й значно меншою", - додав Ігнат.

Знищення ворожої авіації

Як повідомлялося, минулої доби знищено Су-34 та Су-35С російських окупантів на Східному напрямку.

Зранку 18 лютого захисники України знищили черговий ворожий літак - 4 за два останні дні. Одразу три ворожі винищувачі знищено на Східному напрямку 17 лютого.