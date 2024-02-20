Сікорський про затримку допомоги Україні: "Може стати надто пізно"

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував затримку з ухваленням рішень щодо військової допомоги Україні на рівні ЄС та заявив, що "може стати надто пізно".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24, про це Сікорський сказав у коментарях ЗМІ у Брюсселі після зустрічі міністрів закордонних справ.

Глава МЗС Польщі зазначив, що йому шкода знову розповідати про відсутність прогресу у постачанні боєприпасів в Україну, а також те, що деякі країни все ще блокують створення спеціального механізму в рамках Європейського фонду миру для фінансування постачання снарядів.

Це рішення мають ухвалити якнайшвидше, наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сікорський та Кемерон закликали Конгрес США схвалити пакет допомоги Україні

"Ситуація в Україні починає ставати драматичною. Я закликав нарешті ухвалити рішення… Як ми бачимо, Авдіївка вже впала, росіяни наступають на кількох напрямках, можливо вже "надто пізно", - заявив Сікорський.

Крім того, він відреагував на заяву на Мюнхенській конференції президента Чехії Петра Павела про те, що Прага "знайшла" сотні тисяч боєприпасів, які можна передати Україні.

"Це нова ситуація, тому що досі ми думали, що снарядів вже просто немає. Виявляється, що є і снаряди, і потужності виробництва. Чого немає – то це рішення про виділення коштів на закупівлю і виробництво", - додав міністр закордонних справ Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі припинення допомоги Україні від США Європі доведеться обирати між подвоєнням підтримки та перемогою Путіна, - Сікорський