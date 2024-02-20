Катар допоміг повернути до України 11 дітей, викрадених росіянами

Йдеться про дітей віком від 2 до 16 років, яких росіяни викрали з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

За даними ЗМІ, під час війни вони перебували або на окупованих територіях, або в Росії.

"Понад 6 місяців Катар тісно співпрацював зі своїми російськими та українськими колегами, щоб досягнути прогресу в ініціативі возз’єднання, а також у пошуку шляхів зміцнення довіри в інших сферах", - заявила державна міністерка Катару з міжнародної співпраці Лолва Аль-Хатер.

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Станом на понеділок, 19 лютого, всі 11 дітей перебували у посольстві Катару в Москві перед тим, як відправитись на возз'єднання зі своїми родичами в Україні.

Наймолодші в цій групі дітей - двійнята віком два роки. За даними Independent, після повномасштабного вторгнення їхні батьки через фінансові труднощі помістили дітей в дитбудинок на окупованій Росією території. Опіку над цими дітьми взяв їхній дядько, що перебуває в Україні.

Ще двоє дітей - 5 та 6 років - на початку вторгнення вже жили в інтернаті для дітей з особливими потребами. Під час наступу росіяни перевезли їх в окупований Крим.

Троє дітей - 10-річний хлопчик і двоє підлітків - проживали самі на окупованих частинах Запорізької та Донецької областей, їхні матері померли торік. Очікується, що вони мають возз’єднатися зі своїми родичами в Україні.

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Ще один хлопчик, якому 14 років, повернеться в Україну до своєї матері, яка у 2022 році перебувала у російському полоні, але наразі вже визволена.

Хлопчик - 16 років - возз’єднається зі своєю тіткою в Україні. Його сім'я загинула під час спроби евакуації з окупованого Луганська.

Міністерка Катару з міжнародних справ заявила, що Доха встановила механізм безпечного повернення українських дітей додому. "Ми продовжуватимемо виступати посередником між двома сторонами до тих пір, поки буде потреба, з надією, що це врешті-решт це призведе до деескалації конфлікту", - сказала посадовиця.

Влада Катару також повідомила, що запит на допомогу в поверненні дітей вони отримали від України.

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