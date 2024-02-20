Катар допоміг повернути до України 11 дітей, викрадених росіянами
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
За даними ЗМІ, під час війни вони перебували або на окупованих територіях, або в Росії.
"Понад 6 місяців Катар тісно співпрацював зі своїми російськими та українськими колегами, щоб досягнути прогресу в ініціативі возз’єднання, а також у пошуку шляхів зміцнення довіри в інших сферах", - заявила державна міністерка Катару з міжнародної співпраці Лолва Аль-Хатер.
Станом на понеділок, 19 лютого, всі 11 дітей перебували у посольстві Катару в Москві перед тим, як відправитись на возз'єднання зі своїми родичами в Україні.
Наймолодші в цій групі дітей - двійнята віком два роки. За даними Independent, після повномасштабного вторгнення їхні батьки через фінансові труднощі помістили дітей в дитбудинок на окупованій Росією території. Опіку над цими дітьми взяв їхній дядько, що перебуває в Україні.
Ще двоє дітей - 5 та 6 років - на початку вторгнення вже жили в інтернаті для дітей з особливими потребами. Під час наступу росіяни перевезли їх в окупований Крим.
Троє дітей - 10-річний хлопчик і двоє підлітків - проживали самі на окупованих частинах Запорізької та Донецької областей, їхні матері померли торік. Очікується, що вони мають возз’єднатися зі своїми родичами в Україні.
Ще один хлопчик, якому 14 років, повернеться в Україну до своєї матері, яка у 2022 році перебувала у російському полоні, але наразі вже визволена.
Хлопчик - 16 років - возз’єднається зі своєю тіткою в Україні. Його сім'я загинула під час спроби евакуації з окупованого Луганська.
Міністерка Катару з міжнародних справ заявила, що Доха встановила механізм безпечного повернення українських дітей додому. "Ми продовжуватимемо виступати посередником між двома сторонами до тих пір, поки буде потреба, з надією, що це врешті-решт це призведе до деескалації конфлікту", - сказала посадовиця.
Влада Катару також повідомила, що запит на допомогу в поверненні дітей вони отримали від України.