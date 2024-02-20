Болгарія знову затримує постачання обіцяних Україні 100 бронетранспортерів, - ЗМІ

Болгарія затримує постачання 100 бронетранспортерів для України, оскільки міноборони країни просить НАТО покрити витрати на транспортування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Euractiv.

"Болгарія може допомогти, але це не відбувається необхідними темпами, і я сподіваюся, що ситуація покращиться. Ми проголосували за рішення про бронетранспортери майже три місяці тому, але за три місяці ми не можемо перевезти сотню БТРів з Софії до Русе (місто на річці Дунай на північному сході Болгарії, - ред.)", - зазначив депутат парламенту Мірчев.

Рішення про відправлення машин було ухвалено в парламенті понад три місяці тому, і міністерство внутрішніх справ Болгарії та міністерство оборони України підписали угоду про постачання бронетранспортерів.

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За словами міністра оборони Болгарії Тодора Тагарєва, затримка сталася через те, що Софія перевіряла, чи зможуть союзники по НАТО профінансувати транспортування БТР.

"Це не проста транспортна операція, у ній має бути задіяна велика кількість потягів", - додав він.

Видання звернулося до болгарського оборонного відомства з проханням назвати причини, чому поставка БТРів ще не відбулася, проте відповіді не отримало.

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