3 ОШБр про ситуацію під Авдіївкою: Штурми РФ не закінчуються фактично ніколи, окупанти застосовують хімічну зброю

Російські окупанти біля Авдіївки не припиняють штурми, проте ці дії мають досить обмежену ефективність.

Про це в ефірі телемарафону заявив командир підрозділу "Терра" 3 окремої штурмової бригади Микола Волохов, інформує Цензор.НЕТ.

"Наскільки тут складно? Давайте в порівнянні: свого часу я думав, що Бахмутський напрямок, який є надскладним - це найскладніше місце російсько-української війни, але коли я приїхав сюди - ця планка підвищилася. Я думаю, що не збрешу, якщо скажу, що Авдіївський напрямок є найгарячішою точкою російсько-української війни та найгарячішою точкою у світі", - зазначив він.

За словами Волохова, ворог застосовує всю номенклатуру зброї.

"В тому числі хімічну, в тому числі авіацію, ракетний компонент, піхоту. Не тільки регулярні війська, але й спецпідрозділи, такі як ГРУ, інші спецпідрозділи, зведені в групи штурмові. Працюють вночі. Штурми не закінчуються фактично ніколи. Піхота йде і йде вперед. Але з гарних новин можу сказати, що це все має досить обмежену ефективність", - додав військовий, зазначивши, що 3 ОШБр поставила рекорд зі знищення піхоти та техніки супротивника.

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