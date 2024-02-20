Швеція оголосила про найбільший пакет допомоги Україні на понад €600 млн: бойові катери, підводне озброєння та ЗРК Robot 70. ПЕРЕЛІК

Швеція анонсувала 15 пакет військової допомоги для України на 7,1 мільярда шведських крон (630 млн євро). До пакета, зокрема, увійшли бойові катери класу Stridsbåt 90.

Про це заявив міністр оборони Швеції Поль Йонсон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Folkbladet та SVT.

"Підтримуючи Україну, ми також інвестуємо в нашу власну безпеку. Якби Росія виграла цю жахливу війну, у нас були б набагато більші проблеми з безпекою, ніж сьогодні", - наголосив він.

За його словами, 15-й пакет допомоги розглядається не лише як важливий сигнал Україні напередодні річниці початку війни про те, що підтримка Швеції триватиме, але і як сигнал Росії, що Швеція не залишить зруйновану війною країну.

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Пакет допомоги включає:

10 десантно-штурмових катерів класу Stridsbåt 90;

20 десантних катерів;

підводне озброєння, таке як міни й торпеди;

низку ЗРК типу Robot 70;

протитанкові роботи моделі TOW;

гранатомети з боєприпасами;

артилерійські боєприпаси;

ручні гранати;

гранатомети Carl Gustaf;

медичне обладнання;

автомобілі швидкої допомоги.

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Зазначається, що 1 мільярд крон спрямують на закупівлю військової техніки через різні фонди, ще 1 мільярд – на замовлення нових бойових машин Stridsfordon 90 для України.

400 мільйонів шведських крон підуть на різні освітні ініціативи для українців.

Новий пакет підтримки спеціально розроблений відповідно до потреб України, додав Йонсон.

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