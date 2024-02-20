Швеція оголосила про найбільший пакет допомоги Україні на понад €600 млн: бойові катери, підводне озброєння та ЗРК Robot 70. ПЕРЕЛІК
Про це заявив міністр оборони Швеції Поль Йонсон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Folkbladet та SVT.
"Підтримуючи Україну, ми також інвестуємо в нашу власну безпеку. Якби Росія виграла цю жахливу війну, у нас були б набагато більші проблеми з безпекою, ніж сьогодні", - наголосив він.
За його словами, 15-й пакет допомоги розглядається не лише як важливий сигнал Україні напередодні річниці початку війни про те, що підтримка Швеції триватиме, але і як сигнал Росії, що Швеція не залишить зруйновану війною країну.
Пакет допомоги включає:
- 10 десантно-штурмових катерів класу Stridsbåt 90;
- 20 десантних катерів;
- підводне озброєння, таке як міни й торпеди;
- низку ЗРК типу Robot 70;
- протитанкові роботи моделі TOW;
- гранатомети з боєприпасами;
- артилерійські боєприпаси;
- ручні гранати;
- гранатомети Carl Gustaf;
- медичне обладнання;
- автомобілі швидкої допомоги.
Зазначається, що 1 мільярд крон спрямують на закупівлю військової техніки через різні фонди, ще 1 мільярд – на замовлення нових бойових машин Stridsfordon 90 для України.
400 мільйонів шведських крон підуть на різні освітні ініціативи для українців.
Новий пакет підтримки спеціально розроблений відповідно до потреб України, додав Йонсон.