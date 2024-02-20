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Президент Латвії Рінкевичс про військову допомогу Заходу: Ми підводимо Україну та самих себе

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рінкевич,едгар
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс опублікував карикатуру про стан військової допомоги Заходу Україні та закликав наростити постачання озброєння для України.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Так бачить нинішню підтримку України Заходом один із найкращих латвійських карикатуристів Гатіс Шлюка. На жаль, він правий. Ми підводимо Україну, ми підводимо самих себе. Ми повинні діяти негайно", - зазначив латвійський лідер.

Едгарс Рінкевичс

Читайте: Євросоюз має ухвалити рішення про виділення допомоги Україні наступного тижня, - президент Латвії Рінкевичс

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Gary Grant
    Обісцяним трампом конгресменам покуй. В них канікули.
  • Юрій Вінгорськи
    окремо всі розумні та дієві...
    зберуться разом, отара овець...
    от чому так???
  • Підлога Маккартні
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