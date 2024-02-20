Ексзаступнику секретаря РНБО Сівковичу повідомлено про нову підозру у держзраді за організацію побиття студентів на Майдані
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
За даними слідства, будучи завербованим представниками РФ, підозрюваний мав на меті зашкодити укладенню Україною Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом. В подальшому він мав сприяти ворогу активізувати підривну діяльність проти України в усіх сферах - економіки, державного управління, інформаційної безпеки, оборони, культури, освіти, а також підтримувати проросійські сепаратистські рухи в Україні.
"Ексзаступник Секретаря РНБО неодноразово зустрічався з представниками РФ та отримував від діючого на той час політичного керівництва України вказівки щодо забезпечення їх рішень про відмову від інтеграції до Європейського Союзу та придушення протестних акцій через відмову України від асоціації з ЄС", - йдеться у повідомленні.
У другій половині жовтня та упродовж листопада 2013 року він здійснив підготовку до вчинення дій, передбачених планом підривної діяльності РФ проти України.
Підозрюваний координував та керував діями керівників та інших працівників правоохоронних органів щодо масового застосування фізичного насильства до учасників мирних зборів громадян на підтримку інтеграції України до ЄС.
У Офісі генпрокурора нагалошують, що внаслідок організованого ним плану підривної діяльності РФ проти України 30 листопада 2013 року працівники органів внутрішніх справ грубо порушили конституційні права громадян на проведення мітингів, походів, зібрань та демонстрацій, масово застосувавши до учасників мирних зборів фізичне насильство на Майдані Незалежності в Києві.
"55 громадянам було заподіяно тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Стосовно ще 30 громадян вчинено насильницькі дії, які завдали їм фізичного болю та образили гідність. Більш ніж 300 учасників під загрозою застосування фізичного насильства вимушені були покинули місце проведення мирного зібрання і переховуватися від так званого "правосуддя". Це призвело до суспільно-політичної кризи, масових протестів проти діючого на той час політичного керівництва держави у м. Києві та інших регіонах України", - додають у Офісі генпрокурора.
Своїми діями підозрюваний сприяв створенню передумов для здійснення РФ активних дій щодо окупації частини території України.
На теперішній час підозрюваний переховується від слідства та суду на території держави-агресора та є одним із очільників антиукраїнського руху, створеного спецслужбами РФ.
За даними ДБР, про чергову підозру в держзраді повідомлено Володимиру Сівковичу.
Своєю чергою, ДБР інформує:
- Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді колишньому заступнику секретаря Ради національної безпеки та оборони Володимиру Сівковичу.
- Він був завербований росією ще наприкінці дев’яностих, коли був кадровим офіцером кдб срср та фсб. Посадовець виконував завдання вищого політичного керівництва країни-агресора щодо недопущення євроатлантичної інтеграції України. Задокументовано, що у жовтні 2013 року він зустрічався з секретарем Ради Безпеки російської федерації Николаєм Патрушевим у межах консультацій делегацій РНБО двох країн в Одесі. На цьому заході зрадник отримав вказівки щодо подальшої підривної діяльності проти України та придушення потенційних протестних акцій через відмову України від асоціації з ЄС.
- Після початку студентських протестів на Майдані Незалежності, заступник Секретаря РНБО почав втілювати плани рф. У ніч з 29 на 30 листопада 2013 року він особисто контролював з кабінету начальника Київської міліції організований ним розгін та побиття студентів.
- Тоді через протиправні дії працівників органів внутрішніх справ 55 учасникам мирного зібрання на Майдані Незалежності в Києві було заподіяно тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, більш ніж 300 учасників були змушені тікати з середмістя столиці й переховуватись в приміщені Михайлівського собору. Ці події призвели до суспільно-політичної кризи, масових протестів проти чинного на той час політичного керівництва держави.
- Своєю чергою це призвело до посилення сепаратизму в окремих регіонах України та потім було використано росією у веденні підривної діяльності проти нашої держави.
- Після подій на Майдані, суспільно-політична криза значно ускладнила консолідацію різних гілок влади щодо протидії "гібридній війні" рф проти України та анексії територій.
- Тож, своїми діями Сівкович створив виключні передумови для здійснення рф активних дій щодо окупації частини території України.
- Наразі підозрюваний переховується від слідства та суду на території держави-агресора та є одним з очільником антиукраїнського руху, створеного спецслужбами рф.