Ексзаступнику секретаря РНБО Сівковичу повідомлено про нову підозру у держзраді за організацію побиття студентів на Майдані

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про нову підозру колишньому заступнику Секретаря Ради національної безпеки та оборони України - у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, будучи завербованим представниками РФ, підозрюваний мав на меті зашкодити укладенню Україною Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом. В подальшому він мав сприяти ворогу активізувати підривну діяльність проти України в усіх сферах - економіки, державного управління, інформаційної безпеки, оборони, культури, освіти, а також підтримувати проросійські сепаратистські рухи в Україні.

"Ексзаступник Секретаря РНБО неодноразово зустрічався з представниками РФ та отримував від діючого на той час політичного керівництва України вказівки щодо забезпечення їх рішень про відмову від інтеграції до Європейського Союзу та придушення протестних акцій через відмову України від асоціації з ЄС", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Справи Майдану: Ексзаступника секретаря РНБО Сівковича судитимуть за організацію розгону, - Офіс генпрокурора

У другій половині жовтня та упродовж листопада 2013 року він здійснив підготовку до вчинення дій, передбачених планом підривної діяльності РФ проти України.

Підозрюваний координував та керував діями керівників та інших працівників правоохоронних органів щодо масового застосування фізичного насильства до учасників мирних зборів громадян на підтримку інтеграції України до ЄС.

У Офісі генпрокурора нагалошують, що внаслідок організованого ним плану підривної діяльності РФ проти України 30 листопада 2013 року працівники органів внутрішніх справ грубо порушили конституційні права громадян на проведення мітингів, походів, зібрань та демонстрацій, масово застосувавши до учасників мирних зборів фізичне насильство на Майдані Незалежності в Києві.

"55 громадянам було заподіяно тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Стосовно ще 30 громадян вчинено насильницькі дії, які завдали їм фізичного болю та образили гідність. Більш ніж 300 учасників під загрозою застосування фізичного насильства вимушені були покинули місце проведення мирного зібрання і переховуватися від так званого "правосуддя". Це призвело до суспільно-політичної кризи, масових протестів проти діючого на той час політичного керівництва держави у м. Києві та інших регіонах України", - додають у Офісі генпрокурора.

Своїми діями підозрюваний сприяв створенню передумов для здійснення РФ активних дій щодо окупації частини території України.

Також читайте: Завершено спецрозслідування щодо Сівковича за підозрою у силовому розгоні Євромайдану у 2013 році, - ДБР

На теперішній час підозрюваний переховується від слідства та суду на території держави-агресора та є одним із очільників антиукраїнського руху, створеного спецслужбами РФ.

За даними ДБР, про чергову підозру в держзраді повідомлено Володимиру Сівковичу.

Своєю чергою, ДБР інформує: