У США представили альтернативний законопроєкт щодо надання допомоги Україні та Ізраїлю, - ЗМІ

Республіканець Браян Фіцпатрік і демократ Джаред Голден представили у Палаті представників США змінену версію пакета заходів про надання допомоги Україні та Ізраїлю й безпеку кордонів. Вони закликають колег підтримати саме цей альтернативний варіант.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.

"За два роки, що минули з моменту вторгнення Росії в Україну під час найнахабнішої кампанії територіальної агресії в Європі з часів Другої світової війни, підтримка Америкою молодої української демократії була двопартійним консенсусом у Конгресі", - наголошують Фіцпатрік і Голден у листі, направленому до Палати представників у повному складі.

"США не може відвернутися від українського народу, який десятками тисяч б'ється і вмирає, щоб зберегти свою демократію і суверенітет. Вони довели, що, маючи американську зброю і боєприпаси, вони можуть перемогти в цій боротьбі. Ми знаємо, що без цього вони можуть зазнати поразки", - пишуть вони.

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Раніше республіканці вимагали реформування прикордонної політики як умови надання допомоги Україні, але консерватори в обох палатах відхилили попередню версію законопроєкту Сенату, який включав питання безпеки кордонів США.

Фіцпатрік та Голден у листі зазначають, що саме їх альтернативний варіант скорочує попередні пропозиції щодо надання допомоги до критично важливих військових товарів першої необхідності для України та Ізраїлю.

"Зараз, коли ми пишемо, становище України під загрозою. У її борців за свободу закінчуються боєприпаси, і вони відступають зі сходу, прокладаючи шлях для подальшого просування Росії. Це прямий результат безвихідної ситуації в Конгресі", - додали вони.

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