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У США представили альтернативний законопроєкт щодо надання допомоги Україні та Ізраїлю, - ЗМІ

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сша,конгрес
Республіканець Браян Фіцпатрік і демократ Джаред Голден представили у Палаті представників США змінену версію пакета заходів про надання допомоги Україні та Ізраїлю й безпеку кордонів. Вони закликають колег підтримати саме цей альтернативний варіант.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.

"За два роки, що минули з моменту вторгнення Росії в Україну під час найнахабнішої кампанії територіальної агресії в Європі з часів Другої світової війни, підтримка Америкою молодої української демократії була двопартійним консенсусом у Конгресі", - наголошують Фіцпатрік і Голден у листі, направленому до Палати представників у повному складі.

"США не може відвернутися від українського народу, який десятками тисяч б'ється і вмирає, щоб зберегти свою демократію і суверенітет. Вони довели, що, маючи американську зброю і боєприпаси, вони можуть перемогти в цій боротьбі. Ми знаємо, що без цього вони можуть зазнати поразки", - пишуть вони.

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Раніше республіканці вимагали реформування прикордонної політики як умови надання допомоги Україні, але консерватори в обох палатах відхилили попередню версію законопроєкту Сенату, який включав питання безпеки кордонів США.

Фіцпатрік та Голден у листі зазначають, що саме їх альтернативний варіант скорочує попередні пропозиції щодо надання допомоги до критично важливих військових товарів першої необхідності для України та Ізраїлю.

"Зараз, коли ми пишемо, становище України під загрозою. У її борців за свободу закінчуються боєприпаси, і вони відступають зі сходу, прокладаючи шлях для подальшого просування Росії. Це прямий результат безвихідної ситуації в Конгресі", - додали вони.

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Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • Vik Tor 98802600
    А чому відмовились від Лендлізу? єрмак пережива, що йому потім не хвате грошей, щоб красти? Як на мене - краще потім сплачувати за Лендліз, ніж зараз втратити всю україну назавжди.
  • Пересічний громадянин 7ff2b995
    Є допомога від старика, яка врятували життя десятків мільйонів українців. А у якій формі нас рятувати не нам вирішувати.
  • Said_
    На чому грунтується упевненість, що за ленд-лізом Україна отримала б кращк зброю або у більшій кількості, ніж є за безоплатною допомогою?
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